Ahlatcı’dan Laçin'de esnaf turu

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de esnafımızın, vatandaşımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Pandemi döneminde ülke genelinde 61 milyar TL, Çorum’da ise 200 milyon TL esnaflara ve vatandaşlara destek sağlandığını sözlerine ekledi.