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Kargı TOKİ konutları ve Eskiçeltek Köyü karantina altında

Çorum'da karantinaya alınan yerleşim birimi sayısı 6'ya yükseldi.

Kargı TOKİ konutları ve Eskiçeltek Köyü karantina altında

Çorum'da karantinaya alınan yerleşim birimi sayısı 6'ya yükseldi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 19:20
Kargı TOKİ konutları ve Eskiçeltek Köyü karantina altında

Çorum’da iki yerleşim birimi daha korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Covid-19 salgını Çorum’da da ciddi anlamda tehlikeli olmaya başladı. Vaka sayısı 35'i bulan Çorum’da vaka görülen köylerle ilgili karantina uygulamasına gidiliyor.
İl Pandemi Kurulu tarafından daha önce Sungurlu, Mecitözü, Laçin ve Kargı ilçelerinde 1’er köyde virüs vakası nedeniyle karantina uygulanıyordu.
Bu köylere hafta sonu iki yerleşim birimi daha eklendi. Kargı ilçe sınırlarında bulunan Bahçelievler Mahallesi’ndeki TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutlarında karantina uygulaması kararı alındığı öğrenildi.
Öte yandan Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Eskiçeltek Köyü için de korona virüs vakası nedeniyle karantina uygulaması kararı alındı. Böylelikle Çorum'da karantinaya alınan köy ve yerleşim birimi sayısı 6'ya çıktı. Karantina uygulaması çerçevesinde 14 gün süreyle köylere giriş-çıkış olmayacak.

Son Güncelleme: 04.04.2020 19:25
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