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Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı

Dünya genelinde korona virüsü vakaları 509 bin 477’ye ulaştı. Korona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 4’de yükseldi.

Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı

Dünya genelinde korona virüsü vakaları 509 bin 477’ye ulaştı. Korona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 4’de yükseldi.

26 Mart 2020 Perşembe 22:18
Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor. Dünya genelinde onaylanan vaka sayısı 509 bin 477'ye ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 4'de yükseldi, öte yandan iyileşenler sayısı 122 bin 226 olarak kaydedildi.

Korona virüsüne bağlı ölümlerin en fazla arttığı ülke olan İtalya, Çin'i geçerek en fazla ölümün olduğu ülke konumuna yerleşti. İtalya'da şu ana kadar 80 bin 539 korona virüs vakası rapor edildi. Bu vakalardan 8 bin 165'i hayatını kaybetti.

(İHA)

Son Güncelleme: 27.03.2020 15:27
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