Can kaybı 908'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, bugün 28 bin 578 test yapılırken, 4 bin 56 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 42 bin 282 olurken, bugün iyileşen 296 kişi ile birlikte toplam 2 bin 142 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım” dedi.