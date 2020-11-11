Zeki Şen karantinada

Alınan bilgiye göre Kargı İlçe Devlet Hastanesi’ne test veren Hatice Şen’in test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine koronavirüs tanısı konan Hatice Şen'in tedavisi hemen başlanırken, Başkan Zeki Şen’in ise temaslı olarak 14 gün süre ile ev karantinasına alındığı öğrenildi.

ÇORUM HABER, Şen ailesine geçmiş olsun diyerek acil şifa dileklerini iletir.

(Haber Merkezi)