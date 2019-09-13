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Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Eylül 2019 Cuma 21:31
Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından, itfaiye ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Tatbikat gereği yangın alarmının verilmesinin ardından senaryo gereği hastane biriminde zehirlenen kişi sağlık personelleri ve itfaiye yardımıyla servisten çıkartılarak ambulanslara sevk edildi.

Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Gerçeğe yakın bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Hastane Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, " İtfaiye ekiplerimiz ve sağlık personellerimiz ile beraber tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Güzel bir şekilde tatbikat sona erdi " dedi. (İbrahim EFE)

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