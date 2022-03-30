Saadet Partisi’nde ilçe kongrelerine başlandı. Buna göre SP Kargı İlçe teşkilatının olağan genel kurulunda mevcut ilçe başkanı Yakup Gökçe güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, CHP Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Kargı'dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mücahit Damar, SP Çorum ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP Kargı ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede İl Başkanı Faruk Cıdık konuştu. Konuşmaların ardından SP ilçe teşkilatının yönetim kurulu raporu ile mali raporları okunup ibra edildi. Ardından SP Kargı teşkilatının yeni yönetim kurulu tanıtılarak seçime geçildi. Tek liste ile seçime giren Yakup Gökçe güven tazeledi.

İl Başkanı Faruk Cıdık, Yakup Gökçe ve yönetimini tebrik ederek kongrenin ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

(İbrahim EFE)

