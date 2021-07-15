Vedat Canbek’e kutlama 

Çorum Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi kongresinde tekrar başkanlığa seçilerek, güven tazeleyen Vedat Canbek’i makamında ziyaret eden Helvacı ve beraberindeki heyet kendisini kutlayarak yeni dönemdeki görevinde de başarı dileklerini iletti.

Canbek de Helvacı ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Eray UZUN)

