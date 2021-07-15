Vedat Canbek’e kutlama
Kargı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı, Başkanvekili Hasan Ayrancı ve Yönetim Kurulu Üyesi Adem Bülbül, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kargı 15.07.2021, 19:57
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Çorum Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi kongresinde tekrar başkanlığa seçilerek, güven tazeleyen Vedat Canbek’i makamında ziyaret eden Helvacı ve beraberindeki heyet kendisini kutlayarak yeni dönemdeki görevinde de başarı dileklerini iletti.
Canbek de Helvacı ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Eray UZUN)
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