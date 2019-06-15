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Vali Çiftçi, Kargı Bezi’nin üretimini inceledi

Kargı’ya çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Kargı Halk Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Kargı Bezi’nin üretimini inceledi. 

Vali Çiftçi, Kargı Bezi’nin üretimini inceledi

Kargı’ya çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Kargı Halk Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Kargı Bezi’nin üretimini inceledi. 

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:23
Vali Çiftçi, Kargı Bezi’nin üretimini inceledi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Halk Eğitim Müdürü Murat Çelik ve kurs hocaları tarafından karşılandı. 
Vali Çiftçi’ye ziyareti sırasında; Çorum İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik ve bazı daire amirleri eşlik etti. 


Öncelikle Kargı Bezi hakkında bilgiler alan Vali Çiftçi, daha sonra Kargı Bezi’nin tezgahlarda dokunuşunu izledi. Kargı Bezi’nin doğallığı ve el emeği olması bakımından değerli olduğunu belirten Vali Çiftçi daha sonra Kargı Bezi’nden yapılan ürünlerin sergilendiği sergiyi gezdi. 
Ziyaretin sonunda Vali Mustafa Çiftçi’ye Kargı Halk Eğitim Merkezi tarafından Kargı Bezi’nden fular hediye edildi. 

(İHA)

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