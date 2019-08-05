Trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan T.A. yönetimindeki 59 DE 118 plakalı kamyonet, Beygircioğlu Kavşağı’na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne seyir halinde olan 34 LV 9624 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan T.A., S.A. ve N.A yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.