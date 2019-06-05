Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90346
ALTIN
246.415
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3371
EURO
6.5566

Trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 

Trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 

05 Haziran 2019 Çarşamba 00:44
Trafik kazası: 1 yaralı

Kaza Kargı-Sinop Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Sinop yönüne seyir halinde bulunan M.E.A. yönetimindeki 59 TC 989 plakalı araç, Kargı istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan 06 DV 5957 plakalı otomobil ile çarpıştı. 
Kazada 59 TC 989 plakalı araçta bulunan yolcu yaralandı. Yaralı yolcuya ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. 

İlgili Haberler
Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Kargıda yangın: 2 ev kül oldu
Kargıda yangın: 2 ev kül oldu
Jandarmadan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye
Jandarmadan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim