Tepearkası Köyü Camii yeniden ibadete açıldı

Kargı Tepearkası köyü camiisinin çatısı, mimberi, mihrabı, kürsüsü, dış mantolaması, kantonpiyeri, boyası, süslemeleri ve halılarının yenilenmesi yapıldı. Köy konağı yanına köy derneği tarafından bir tane de çeşme yapıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabımdan açıklama yapan Tepearkası Köyü Derneği yönetim kurulu başkanı Selami Topçu, gecesini gündüzüne katarak çalışan Tepearkası Köyü Derneği yönetim kurulu üyelerine, bu süreçte destek olan köylülere, köy muhtarına ve caminin temizliğini yapan teyzelere ve hanım ablalara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

