Sokak hayvanlarına “yiyecek” bıraktılar

Karın yağması ile birlikte Kargı tamamen beyaza bürünürken, sokakta yaşayan canlılar da unutulmadı. Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aç kalan sokak hayvanları için ilçenin değişik noktalarına yiyecek bırakıldı.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada; “Sokakta yaşayan hayvanlarımız soğuk havanın yanı sıra aç kaldıkları için de çok üşümektedirler. Ağırlaşan kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için ilçemizin değişik noktalarına yiyecek bıraktık. Yiyecek tedarikinde bizlere yardımcı olan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)