Şen’den Yeşilköy ziyareti

Başkan Şen'i ziyaretinde Köy Muhtarı Eyüp Aksoy ve köy halkı karşıladı. Yaptıkları etkinlikler ve çalışmalarla ismini duyuran Yeşilköy bir ilke daha imza attı. Köyde bulunan kadınlar aralarında kurdukları kooperatif ile kendi yaptıkları organik lezzetleri satışa sunmaya başladılar.

Başkan Şen ise kooperatif üyesi kadınları da ziyaret ederek, yaptıkları çalışmaları yerinde inceledi. Köy muhtarı Eyüp Aksoy'un eşi Zeliha Aksoy'dan kooperatif ve yaptıkları üretimler hakkında bilgiler alan Şen, girişimci kadınları kutlayarak her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

(İbrahim EFE)