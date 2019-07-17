Şehitliğe 15 Temmuz ziyareti

Ziyarete Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Müftü V. Fatih Kocagöl, Ak PArti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İl Genel Meclisi Üyesi Vahit Kabakçı, İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Genç, Hastane Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, İlçe Tarım Müdürü Burak Coşkun, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin mezarlarını ziyaret eden protokol üyeleri dua etti. Ziyaretlere Müftülük personellileri tarafından da Yasin-i Şerif okunarak şehitlerin ruhlarına dualar edildi.

(İbrahim EFE)