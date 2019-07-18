Şehitler anısına fidan

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Kargı’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda fidanlar toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Müftü V. Fatih Kocagöl, Ak PArti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İl Genel Meclisi Üyesi Vahit Kabakçı, İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Genç, Hastane Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, İlçe Tarım Müdürü Burak Coşkun, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ve vatandaşlar katıldı.
Fidan dikiminin ardından yapılan dua ile etkinlik sona erdi.
(Bülent USLU)