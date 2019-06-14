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Şehit ailesini ziyaret ettiler

Vali Mustafa Çiftçi, Kargı ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıların ardından Kargı’da faaliyet gösteren bir Tekstil ve Pirinç Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehit ailesini ziyaret ettiler

Vali Mustafa Çiftçi, Kargı ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıların ardından Kargı’da faaliyet gösteren bir Tekstil ve Pirinç Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 21:10
Şehit ailesini ziyaret ettiler

Hedef Tekstil ve Çelikler Pirinç fabrikasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiftçi daha sonra yangın nedeniyle zarar gören Hacıveli Köyü’nü ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi. Yangın yerindeki incelemelerin ardından Vali Mustafa Çiftçi, Trabzon-Çaykara İlçesi Çamlıkaya Barajı’nda, sualtı araması faaliyeti esnasında 17 Mayıs 2019 tarihinde Şehit olan J. Uzm. Çvş. Eyüp Kapaklıkaya’nın ailesini ziyaret ederek Şehadet Belgesini şehidin anne ve babasına teslim etti. Vali Çiftçi daha sonra geçtiğimiz günlerde vefat eden Kıbrıs Gazisi Necati Yüksel’in Osmancık’ta ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(Haber Merkezi)

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