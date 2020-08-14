Samanlıkta yangın çıktı

Akkise Köyü’nde bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede samanlığı saran alevlerin görülmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Samanlıkta büyüyen alevleri eve sıçramadan kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarıyla yangını tamamen söndürdü. Şans eseri ölen yada yaralanan bulunmayan yangının henüz neden çıktığı bilinmezken jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

(Haber Merkezi)