Sağlık Sen’den Kargı’ya ziyaret
Memur-Sen Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Kargı'da bazı ziyaretlerde bulundu. Ahmet Saatcı, Kargı Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.
Kargı 14.06.2021, 19:58
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Aile Sağlığı Merkezi personeli ile bir süre görüşen Sağlık-Sen Şube Başkanı Saatcı, sorun ve talepleri dinledi, sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ahmet Saatcı yaptığı açıklamada; “Sağlık-Sen olarak, kalbimizle dilimiz arasında mesafe olmadan, gönüllere kapılar açarak sendikacılık yapıyoruz. Her daim gayemiz sağlık çalışanlarımızın huzur ve refaha kavuşmasıdır. Bu doğrultuda mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kargı Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ettik. Sağlık çalışanlarımızın görüş ve önerilerini dinledik, fikir alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için tüm çalışanlarımıza en kalbi duygularla teşekkür ediyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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