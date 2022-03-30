Recep Gür'den Zeki Şen'e ziyaret

ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ziyarette Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler-Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ve İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit eşlik etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’e plaket takdim etti.

