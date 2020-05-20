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Polislerden çocuğa doğum günü sürprizi

Kargı’da babasının şehir dışında olması nedeniyle yanında bulunamadığı 6 yaşındaki Muhammed Görkem Erolan’ın doğum günü olması nedeniyle Kargı İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri sürpriz yaparak küçük çocuğu sevindirdi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:10
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Polislerden çocuğa doğum günü sürprizi

Polisleri çok seven ve bunu her defasında dile getiren minik çocuğun durumu annesi tarafından polis ekiplerine bildirildi. Ekiplere oğlunun 6. yaş gününü birlikte kutlamak istediklerini ileten annenin isteğini kırmayan ekipler, sürpriz ziyarette bulundu. Beraberlerinde getirdikleri doğum günü pastası ve hediyelerini de veren ekipler pastanın mumlarını da minik çocuk ile birlikte üfledi. (İbrahim EFE –KARGI)

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