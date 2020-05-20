Polislerden çocuğa doğum günü sürprizi

Polisleri çok seven ve bunu her defasında dile getiren minik çocuğun durumu annesi tarafından polis ekiplerine bildirildi. Ekiplere oğlunun 6. yaş gününü birlikte kutlamak istediklerini ileten annenin isteğini kırmayan ekipler, sürpriz ziyarette bulundu. Beraberlerinde getirdikleri doğum günü pastası ve hediyelerini de veren ekipler pastanın mumlarını da minik çocuk ile birlikte üfledi. (İbrahim EFE –KARGI)