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Polis, şehit annesinin isteğini yerine getirdi

Çorum’un Kargı ilçesinde, şehit annesinin oğlunun mezarını ziyaret etme isteğini polis ekipleri yerine getirdi. 

26 Mayıs 2020 Salı 18:53
Polis, şehit annesinin isteğini yerine getirdi

Kargı ilçesinde ikamet eden Keziban Yaşar, Ramazan Bayramı nedeniyle 1994 yılında şehit olan oğlu Şehit Uzm.J.Çvş. Suat Yaşar’ın mezarını ziyaret etmek istedi. Sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 155 polis hattını arayan şehit annesi polisten yardım istedi. 
Kargı İlçe Emniyet Amirliği, şehit annesinin talebinin karşılanması için asayiş ekibini şehit annesi Kerziban Yaşar’ın evine yönlendirdi. Şehit annesini evinden alan polis ekipleri, anneyi şehit oğlunun mezarının bulunduğu Kargı Mezarlığı’na götürdü. Oğlunun mezarı başında şehit annesi ile birlikte dua eden polisler ayrıca şehidin mezarına anne için su taşıdılar. 
Anne Keziban Yaşar polislerin bir evlat şevkatiyle kendisiyle ilgilendiklerini ve ne zaman isterse kendisini oğlunun mezarına götürecekleri söylediklerini belirterek, polislere teşekkür etti. 

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