Özsaçmacı’dan üyelere rozet
İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı bayram ziyaretleri kapsamında Kargı’yı ziyaret etti. İl Başkanı Özsaçmacı, ziyaret sonunda yeni üyelere rozet taktı.
Kargı 18.07.2022, 19:26
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Beraberinde Kargı İlçe Başkanı Numan Moral ve partililerle birlikte, esnaf ziyareti yaparak vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, esnaf ve vatandaşların sorunların dinledi.
Daha sonra parti binasına geçen Özsaçmacı burada partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.
(Aliye ÖNCEL)
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