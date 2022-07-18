Özsaçmacı’dan üyelere rozet 

Beraberinde Kargı İlçe Başkanı Numan Moral ve partililerle birlikte, esnaf ziyareti yaparak vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, esnaf ve vatandaşların sorunların dinledi.

Daha sonra parti binasına geçen Özsaçmacı burada partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.

(Aliye ÖNCEL)

