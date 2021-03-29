Özsaçmacı Kargı’da rozet taktı, esnafı dinledi

Beraberinde İl Başkan Yardımcıları Haydar Çiftçi ve İsmail Akyol ile birlikte Kargı İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, burada İlçe Başkanı Numan Moral’den parti çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özsaçmacı daha sonra farklı partilerden istifa edip İYİ Parti saflarına katılan 10 kişiye rozetlerini taktı.



İYİ Parti’ye katılarak güçlerine güç katan vatandaşlara teşekkür eden Bekir Özsaçmacı, ayrıca ilçe esnafını da ziyaret ederek, esnafın içinde bulunduğu sıkıntıları yerinde dinledi.

Belediye Meclis Üyesi Kemal Zincirli’nin de hazır bulunduğu esnaf ziyaretlerini değerlendiren Özsaçmacı, esnafın çok büyük sıkıntıların olduğunu, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle esnafın sıkıntılarının katlanarak arttığını söyledi.

Özsaçmacı, “Bilindiği üzere Genel Başkanımız Meral Akşener yaklaşık 1 yıldır Türkiye’nin her köşesini gezerek esnafla bir araya geliyor. Genel Başkanımız yaptığı ziyaretleri daha sonra partimizin Salı günleri yaptığı grup toplantısında değerlendiriyor ve esnafın ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Bizde il ve ilçelerimizde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, sıkıntılarını ve isteklerini dinliyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde görüyoruz ki bazı esnaf arkadaşlarımız siftah yapmadan dükkanını kapatıyor, kimi kirasını ödeyemiyor, kimi çektiği krediyi ödemiyor” dedi.

(Haber Merkezi)