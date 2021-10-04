Özduran ailesinin mutlu günü

Şelale Kafe’de gerçekleştirilen düğün töreninde Özduran ailesini sevenleri de yalnız bırakmadı. Düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Erkekliğe ilk adımı atan Ömer ve Eren kardeşler ilk olarak araç konvoyuyla ilçeyi gezdi. Ardından misafirlere yemek verilirken, akşam yapılan düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendi.

(Uğur GÖRKEM)

