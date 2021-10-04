Özduran ailesinin mutlu günü
Çorum’un Kargı İlçesi’nde Şelale Kafe işletmecisi Hülya ve Kemal Özduran çiftinin oğulları Ömer ve Eren gerçekleştirilen düğünle erkekliğe ilk adımı attı.
Kargı 04.10.2021, 23:11
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Şelale Kafe’de gerçekleştirilen düğün töreninde Özduran ailesini sevenleri de yalnız bırakmadı. Düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Erkekliğe ilk adımı atan Ömer ve Eren kardeşler ilk olarak araç konvoyuyla ilçeyi gezdi. Ardından misafirlere yemek verilirken, akşam yapılan düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendi.
(Uğur GÖRKEM)
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