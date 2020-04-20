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Ottan zehirlenen 5 hayvan telef oldu

Çorum'un Kargı ilçesi Göletdere köyünde Kadir Şenel'e ait 5 adet büyükbaş hayvan, ot zehirlenmesinden telef oldu.

Ottan zehirlenen 5 hayvan telef oldu

Çorum'un Kargı ilçesi Göletdere köyünde Kadir Şenel'e ait 5 adet büyükbaş hayvan, ot zehirlenmesinden telef oldu.

20 Nisan 2020 Pazartesi 20:50
Ottan zehirlenen 5 hayvan telef oldu

Edinilen bilgilere göre; Göletdere Köyü Fadıloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Şenel'in 5 adet Simental ırkı büyükbaş hayvanı, ot zehirlenmesi nedeniyle telef oldu. Hayvancılıkla uğraşanların korkulu rüyası olan ot zehirlenmesinin bir örneği Kadir Şenel'in 2 inek ve 3 düveden oluşan Simental ırkı büyük baş hayvanlarının zehirlenmesi ile yaşandı.

Büyükbaş hayvanlarının yarısının telef olduğunu söyleyen Kadir Şenel ve eşi, mağdur olduklarını, mağduriyetin giderilmesi adına devletten destek beklediklerini, bu tür zehirlenme vakalarının önüne geçmenin mümkün olmadığını ifade etti. Şenel, olayla ilgili Kargı İlçe Tarım Müdürlüğünü bilgilendirdiklerini ve veteriner hekimlerin yerinde gerekli inceleme yaptıktan sonra hayvanların güvenli bir şekilde toprağa gömüldüğünü söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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