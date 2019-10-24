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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kargı’da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kargı’da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 

24 Ekim 2019 Perşembe 20:24
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Halköy Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İ.Ü.(75) yönetimindeki 19 RD 282 plakalı otomobil, Kargı'dan Sinop yönüne doğru seyir halindeyken, Halköy mevkine geldiği sırada petrol ofisinden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Y.K.(66) yönetimindeki plakasız ve ruhsatsız sepetlikli motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar ilçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

(İHA)

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