Son Dakika

Otomobil devrildi

Çorum’un Kargı ilçesinde yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki sazlık alana takla atarak devrildi.

Kargı 09.08.2020, 19:29
8
Otomobil devrildi

Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çeltiközü köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Samsun yönüne giden 34 AL 4714 plakalı otomobil sürücüsünün dikkatsiz ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Taklalar atan otomobil yolun sağındaki sazlık alana devrildi. Otomobilde yolcu olarak bulunanlar hafif yaralandılar. Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
27°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 09 Ağustos 2020
İmsak 03:59
Güneş 05:38
Öğle 12:51
İkindi 16:42
Akşam 19:53
Yatsı 21:25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@