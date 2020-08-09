Otomobil devrildi
Çorum’un Kargı ilçesinde yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki sazlık alana takla atarak devrildi.
Kargı 09.08.2020, 19:29
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Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çeltiközü köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Samsun yönüne giden 34 AL 4714 plakalı otomobil sürücüsünün dikkatsiz ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.
Taklalar atan otomobil yolun sağındaki sazlık alana devrildi. Otomobilde yolcu olarak bulunanlar hafif yaralandılar. Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mustafa ULUSOY)
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