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Otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan 6 kişi yaralandı. 

Otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan 6 kişi yaralandı. 

13 Ağustos 2019 Salı 01:24
Otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Kaza, İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Beygircioğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Kargı yönüne seyir halinde olan İ.Z. yönetimindeki 34 VS 4118 plakalı otomobil Beygircioğlu Kavşağı’na geldiği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kavşağın orta kısmında bulunan bariyerlere çarptı. 
Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İ.Z. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.Z., M.G., E.G., M.A.G. ve Y.Ç.G. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

(İHA)

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