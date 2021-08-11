Otobüs kazası ucuz atlatıldı

Kaza bu sabah saatlerinde Hacıhamza yakınlarında meydana geldi. İddialara göre yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkan TIR devrildi. Aynı yönde ilerleyen otobüsün de karıştığı kazada 3 kişi hafif olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine sevk edilirken, Ayakta tedavisi tamamlanan üç kişi taburcu edilirken, Yaşı küçük bir çocuğun ise hastaneye yatışı yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)