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Ormanda aç kalan tilki Kargı’ya indi

Çorum'un Kargı ilçesinde karla kaplı doğada yiyecek bulamayarak aç kalan bir tilki, ilçe merkezinde yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.

Kargı 21.06.2021, 19:57
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Ormanda aç kalan tilki Kargı’ya indi

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı ormanlık alanların yüksek rakımlı olması nedeniyle kış şartlarının ağır geçtiği Kargı ormanlarında aç kalan bir tilki yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi. 
Kargı Yeni Mahalle Boyacılar Sokakta görülen tilki çöplerde yiyecek bulmaya çalıştı. Bu sırada tilkiyi gören mahalle sakinleri cep telefonu kameralarıyla tilkiyi görüntüledi.
Çöpte bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran tilki daha sonra gözden kayboldu. 
(Haber Merkezi)
 

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