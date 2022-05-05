Orhan Camcı’dan Gür’e tam destek

Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Orhan Camcı, oda yöneticileriyle yaptığı istişareler sonucu ÇESOB’un Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Birlik Başkanı Recep Gür’ü destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün Birliği layıkıyla temsil ettiğini kaydeden Orhan Camcı, aldıkları bu kararın esnaf camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, Recep Gür’e Birlik Başkanlığı seçimlerinde ise başarılar diledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de, kendisini destekleme kararı alan Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Orhan Camcı ve Oda yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Gür ayrıca, bugüne kadar kendisine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Kurul’un tüm esnaf ve sanatkar camiasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Gür’e Kargı ziyaretinde daha önce kendisine destek açıklamasında bulunan Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin ve oda yöneticilerinin yanı sıra Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek ile Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da eşlik etti. (Haber Merkezi)

