Öğretmenlere 15 Temmuz semineri düzenlendi

Kargı’da Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) Konferans Salonu’nda öğretmenlere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma kapsamında Milli Birlik ve Beraberlik ve Demokratik Katılım konusunda seminer düzenlendi.

Konferansta bir konuşma yapan Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, milli birlik ve beraberliğin önemime vurgu yaparak “Dinimiz bir vücut gibi olmamızı ve birbirimize karşı hürmetkar bulunmamızı emreder. Tam birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin ve memleketimizin yükselmesi için çalışmak hem millî ve hem de dinî borcumuzdur. Her karış toprağı aziz şehitlerimizin mukaddes kanları ile sulanmış bulunan bu cennet vatan bizden bunu bekler. Artık uyanalım. Necip milletimizin aziz memleketimizin ve cennet vatanımızın rahat ve huzur içinde yaşamasını elbirliği ile temine çalışalım. Hiçbir kötü hareketimizle onları rencide edecek halde bulunmayalım” dedi.

“Halkımız ve öğrencilerimize hizmet yarışında bir olalım, birlik olalım, proje üretelim vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar yetiştirelim” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç "Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürelim. Okul kapısından girdiğimizde gülümsemeyi, selamlaşmayı, hayır dualar etmeyi unutmayalım. Huzur okul kapısında başlar unutmayalım. Çocuklarımıza değer verelim. Her çocuk bir incidir. Bir değerdir. Hayallerini, umutlarını, dertlerini dinleyelim. Biz onlara sevgi ile yaklaşmazsak yarının huzur dünyasını meydana getiremeyiz” şeklinde konuştu.

Demokrasinin önemine vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız da demokratik katılım konusunda sunum yaptı. (İHA)