Öğrencilerden trafik denetimi
Kargı'da Karayolları Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde öğrenciler tarafından etkinlik düzenlendi.
Kargı 31.05.2022, 22:30
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Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ve Asayiş ekipleri, Kargı Jandarma Trafik ekipleri ile birlikte trafik uygulamalarına katılan öğrenciler durdukları araçlarda emniyet kemeri kontrolü, kimlik sorgulama yaptılar.
Trafik ekipleri, Trafik Haftası münasebetiyle öğrencilerde farkındalık ve özgüven oluşturmak amacıyla trafik denetimi yaptıklarını belirttiler. Sürücüleri durduran öğrenciler dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, sürücüler ise öğrenci trafik polislerinin kendilerini uyarmasına dikkatli olma sözü verdiler.
Ayrıca okul bahçesinde stant kuran trafik ekipleri dağıttıkları broşürler ile öğrencileri trafik konusunda bilgilendirdiler.
(İbrahim EFE)
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