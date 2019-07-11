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Müftüler toplantısı Kargı’da yapıldı

Müftüler toplantısı Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’in de katılımıyla Kargı’da yapıldı. 

Müftüler toplantısı Kargı’da yapıldı

Müftüler toplantısı Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’in de katılımıyla Kargı’da yapıldı. 

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
Müftüler toplantısı Kargı’da yapıldı

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in başkanlığında 13 ilçe müftüsünün katılımıyla gerçekleşen toplantının ev sahipliğini Kargı Müftü Vekili Fatih Kocagöl yaptı. İlk olarak İlçe Kaymakamı Hasan Taş'ı ziyaret eden müftüler ardından Kaymakamlık toplantı salonunda toplantı yaptı. 
13 ilçe müftüsü ve yardımcılarının katıldığı toplantıda İl Müftüsü Muharrem Biçer yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında ilçe müftülerine talimatlar vererek istişarelerde bulundu. 
Toplantı sonrasında İl Müftüsü Muharrem Biçer, Merkez Mihri Hatun Camii’nde, diğer ilçe müftüleri de ilçe merkezindeki diğer camilerde vaaz irşat faaliyetinde bulundular. 

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