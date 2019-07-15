Müftüler Kargı’da toplandı

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in başkanlığında 13 ilçe müftüsünün katılımıyla gerçekleşen toplantının ev sahipliğini Kargı Müftü Vekili Fatih Kocagöl yaptı. İlk olarak İlçe Kaymakamı Hasan Taş'ı ziyaret eden müftüler ardından Kaymakamlık toplantı salonunda toplantı yaptı.

Kargı İlçe Müftülüğü’nde yapılan değerlendirme toplantısının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer ve heyeti bir dizi ziyaret ve programlar da gerçekleştirdi. İl Müftüsü Muharrem Biçer ve heyet; Kargı Kaymakamı Hasan Taş’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Merkez Mihrihatun Cami’nde öğle namazı öncesi vaaz ve sonrasında Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'le bir süre sohbet eden Biçer ve ilçe müftülerinden oluşan heyet Kargılı vatandaşlarla da hasbihal yaptı.

Program sonunda Kargı Yaylası’nda İlçe Müftüleriyle birlikte müftülükler ve din hizmetleri alanında istişare toplantısı gerçekleştirdi. 13 ilçe müftüsü ve yardımcılarının katıldığı toplantıda İl Müftüsü Muharrem Biçer yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında ilçe müftülerine talimatlar vererek istişarelerde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)