Milletvekili Kaya, Kargı'da köy muhtarlarını dinledi

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’nün konferans salonunda yapılan toplantıya; Ak Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ak Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, AK Parti ilçe teşkilatı, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Tüm köy muhtarlarının isteklerini dinleyen Milletvekili Kaya, beraberindekilerle birlikte notlar alarak çözümler konusunda istişarelerde bulundu.

Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası muhtarlar, Milletvekili Kaya ve beraberindekilere teşekkür ederek, mutluluklarını belirttiler.

(Haber Merkezi)

