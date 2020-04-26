MHP’de şok istifalar

Milliyetçi Hareket Partisi Kargı Belediye Meclis üyelerinin tamamı partilerinden istifa etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kargı Belediye Meclis Üyeleri Murat Ulaşır, Mustafa Özenir ve Ayhan Özdemir, MHP Çorum İl Başkanlığının Kargı İlçe Başkanlığına yaptığı atama sonucunda partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. MHP'nin Kargı Belediyesi Meclis Üyeliğini yapan üç belediye meclis üyesi tarafından ortak yapılan basın açıklaması ise şöyle; “Değerli Kargılı hemşehrilerimiz, ülkemizde yapılan son yerel seçimde MHP bayrağı altında, şahsımızı layık gördüğünüz, Belediye Meclisi Üyeliği görevimiz dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz.

MHP İl Başkanlığınca, atama yoluyla, Murat Soruk’un Kargı İlçe Başkanlığı görevine getirilmesini doğru bulmuyoruz. İnandığımız yolda, davamıza zeval vermemek adına, İl yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Yönetimini kanımızca yanlış olan bu kararından döndürmek mümkün olmamıştır.

MHP’ye göstermiş olduğunuz teveccühe, teşekkürü bir borç biliriz. Bu şartlar altında MHP Belediye Meclis Üyeliği görevine devam etmemizin mümkün olmadığını, görevimize bağımsız meclis üyeleri olarak devam ederek siz değerli halkımızı temsil edeceğimizi hemşehrilerimize bildiririz”

(İbrahim EFE)