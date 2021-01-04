Marmara Hukuk’a Kargılı dekan

MEHMET AKMAN KİMDİR?

Mehmet Akman Kargı Alioglu köyü Tepearkası Mahallesi'nden olup 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1986’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku programında 1989’da yüksek lisansını, 1995’de doktorasını tamamladı. Takiben Marmara Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçentliğe, 2000 yılında doçentliğe, 2005 yılında da profesörlüğe atandı.

2011 yılından itibaren Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı yaptı. İki dönem Hukuk Fakültesi temsilcisi olarak Marmara Üniversitesi Senatosu’nda görev yaptı.

Osmanlı Devleti’nde Kardeş Katli ve Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması adlı kitapları bulunan Akman, bazı kitaplarda da bölüm yazarlığı yaptı. Toplam yüz ciltlik İstanbul Kadı Sicilleri adlı yayının bir çok cildini yayına hazırladı. Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları-Journal of Turkish Legal History adlı derginin yayın kurulu üyesidir.

Halen Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Akman evli ve üç çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)