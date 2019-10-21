Mandıra Filozofu, Kargı’ya geliyor

“Mandıra Filozofu” lakabıyla ünlenen ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, yarın Kargı’da “İtiraz Ediyorum” adlı tiyatro oyununu sergileyecek.
Kargı Seri Spor Kulübü Başkanı Kemal Dümenci, kulüp yararına organize edilen tiyatro oyununun Cengiz Han Düğün Sarayı’nda sahneleneceğini bildirerek, tiyatroya giriş için biletlerin Seri Spor Kulübü’nden temin edilebileceğini söyledi.
Kargı Seri Spor Kulübü Başkanı Kemal Dümenci, Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı ile Ateş Arya’nın oynadığı “İtiraz Ediyorum” adlı oyuna tüm Kargı ve Çorum halkını beklediklerini söyledi. (Haber Merkezi)