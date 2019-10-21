Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.923
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.4861
EURO
6.4409

Mandıra Filozofu, Kargı’ya geliyor

Hayatta birçok şeye karşı olan ve birçok şeye itiraz eden, televizyon ekranlarının ve tiyatro sahnelerinin sevilen yüzü hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı, Kargı’ya geliyor.

Mandıra Filozofu, Kargı’ya geliyor

Hayatta birçok şeye karşı olan ve birçok şeye itiraz eden, televizyon ekranlarının ve tiyatro sahnelerinin sevilen yüzü hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı, Kargı’ya geliyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:20
Mandıra Filozofu, Kargı’ya geliyor

“Mandıra Filozofu” lakabıyla ünlenen ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, yarın Kargı’da “İtiraz Ediyorum” adlı tiyatro oyununu sergileyecek.

Kargı Seri Spor Kulübü Başkanı Kemal Dümenci, kulüp yararına organize edilen tiyatro oyununun Cengiz Han Düğün Sarayı’nda sahneleneceğini bildirerek, tiyatroya giriş için biletlerin Seri Spor Kulübü’nden temin edilebileceğini söyledi.

Kargı Seri Spor Kulübü Başkanı Kemal Dümenci, Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı ile Ateş Arya’nın oynadığı “İtiraz Ediyorum” adlı oyuna tüm Kargı ve Çorum halkını beklediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Kargı’da muhtarlar Atatürk Anıtı’na çelenk koydu
Kargı’da muhtarlar Atatürk Anıtı’na çelenk koydu
Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip
Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip
Kargı tulum peyniri Kars’ta tanıtıldı
Kargı tulum peyniri Kars’ta tanıtıldı
Kargı'da mantar sezonu başladı
Kargı'da mantar sezonu başladı
Kargı’da 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması
Kargı’da 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim