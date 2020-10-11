Flaş HaberKorona Çorum FK’ya da sıçradı
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Çorum’un Kargı ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kargı 11.10.2020, 14:53
430
Edinilen bilgilere göre, Ağaçarası mevkiinden geçen bir vatandaş bölgede bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Yaklaşık 7 metrelik derinlikteki kuyunun içerisinde yavru köpeği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru köpeği olduğu yerden çıkardı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından muayenesi yapılan yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, yaklaşık 3 gündür kuyuda olabileceği değerlendirildi. Karnı doyurulan yavru köpek daha sonra salıverildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:29