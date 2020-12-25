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Kore Gazisi’ne ziyaret

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz ve Kargı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik ile birlikte ilçenin Beygircioğlu Köyü’nde yaşayan Kore Gazisi Mehmet Doğan ve eşini evinde ziyaret etti.

Kargı 25.12.2020, 18:42
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Kore Gazisi’ne ziyaret

Kore Gazisi Mehmet Doğan ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Uyar, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek bir istek veya taleplerinin olup olmadıklarını sordu.

Kore Gazisi Doğan Kaymakam Uyar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getirerek teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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