Kore Gazisi’ne ziyaret

Kore Gazisi Mehmet Doğan ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Uyar, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek bir istek veya taleplerinin olup olmadıklarını sordu.

Kore Gazisi Doğan Kaymakam Uyar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getirerek teşekkür etti.

(Haber Merkezi)