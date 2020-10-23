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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı

Çorum’un Kargı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonet takla atarak yoldan çıktı.

Kargı 23.10.2020, 21:54
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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı

Kaza Kargı Sinop karayolu üzerinde bulunan Karagöl yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kargı istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 RV6237 plakalı kamyonet, Karagöl Mevkii yakınlarına geldiği sırada, sürücüsünün bilinmeyene bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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