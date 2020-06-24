Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Kaza Hacıhamza Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun’dan İstanbul yönüne seyir halinde bulunan 34 UV 8700 plakalı otomobil, Hacıhamza Köyü yakınlarına geldiği sırada, bilinmeyen bir nedenle yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çaptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.

(Haber Merkezi)