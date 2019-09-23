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Komutan’a “hayırlı olsun” ziyareti

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve Belediye Meclisi üyeleri, Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Yunus Emre Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek “hayır olsun” dileklerinde bulundu.

Komutan’a “hayırlı olsun” ziyareti

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve Belediye Meclisi üyeleri, Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Yunus Emre Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek “hayır olsun” dileklerinde bulundu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 22:21
Komutan’a “hayırlı olsun” ziyareti

Başkan Şen ve Komutan Yılmaz sohbet esnasında, ilçede yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Asayişin öneminin belirtildiği sohbette Şen, Kargı ilçesinin doğal güzellikleri, coğrafi yapısı, yöresel ürün ve lezzetleri hakkında Yılmaz'a bilgiler verdi.

İlçe halkının refah ve huzurlu bir ortam yarattığını belirten Şen, her zaman ve her konuda gerekli tüm yardımlarda Komutan Yılmaz ve personelinin yanlarında olduğunu söyledi.

Komutan Yılmaz, kendisine yapılan nazik ziyaretten dolayı Şen ve ekibine teşekkür ederek ikramlarda bulundu. (Haber Merkezi)

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