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Kaymakam Uyar’dan şehit ailesine ziyaret

Çorum’un Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, ilçedeki şehit ailesini evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kargı 12.02.2021, 20:03
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Kaymakam Uyar’dan şehit ailesine ziyaret

Kaymakam Abdulhamid Uyar ve beraberindeki heyet ilçenin Yeşilköylü şehidi Hasan Akçil’in ailesini ziyaret etti. Akçil ailesi ile bir süre görüşerek, istek ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam Uyar şehit Hasan Akçil için de dua etti.

Akçil ailesi de Kaymakam Abdulhamid Uyar'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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