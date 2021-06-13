Son Dakika
Kaymakam Uyar sorunları inceledi
Kargı 13.06.2021, 18:23
75
Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, çeltik arazilerindeki sorunları yerinde inceledi.
Çeltik arazilerini gezen Kaymakam Uyar, Yeşilköy ve Dereköy muhtarları ile birlikte çeltik arazilerinin sorunları ve durumu hakkında bilgiler aldı.
İlçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çeltik üretiminin önemine değinen Kaymakam Uyar, bu sezonunun verimli ve bereketli geçmesini dilediğini söyledi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
parçalı az bulutlu