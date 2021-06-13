Kaymakam Uyar sorunları inceledi

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, çeltik arazilerindeki sorunları yerinde inceledi.

Çeltik arazilerini gezen Kaymakam Uyar, Yeşilköy ve Dereköy muhtarları ile birlikte çeltik arazilerinin sorunları ve durumu hakkında bilgiler aldı.

İlçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çeltik üretiminin önemine değinen Kaymakam Uyar, bu sezonunun verimli ve bereketli geçmesini dilediğini söyledi.

(Haber Merkezi)

