Kaymakam Uyar sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiçek dağıttı.
Kargı 15.03.2022, 16:22
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14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, ilk olarak Başhekim Dr. Muhammet Kadir Demir ile makamında bir araya geldi. Sağlıkçıların zor şartlar altında fedakarca görev yaptıklarını belirten Kaymakam Uyar, başhekim Dr. Muhammed Kadir Demir’in Tıp Bayramı’nı kutlayarak hastane çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Daha sonra hastaneyi gezen Kaymakam Abdulhamid Uyar, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak çiçek dağıttı.
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