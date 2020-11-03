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Kaymakam Uyar müdürleri dinledi

Kargı Kaymamı Abdulhamid Uyar, kurumları ziyaret ederek, hem kurum müdürleri ile tanıştı, hem de çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kargı 03.11.2020, 18:32
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Kaymakam Uyar müdürleri dinledi

Bir süre önce görevine başlayan Kaymakam Abdulhamid Uyar, Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Öte yandan Kaymakam Uyar, Kargılı şehidin kutsal emaneti olan anneyi de ziyaret ederek, bir süre görüştü. Zaman zaman köylere de ziyarette bulunan Kaymakam Uyar, Abdullah Köyü, Çeltiközü Köyü ve Beygircioğlu köylerine gidip köy halkı ile buluştu.

Kaymakam Uyar, Hacıhamza Köyü Muhtarlığını da ziyaret ederek, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu binası bahçesinde incelemelerde bulundu.

(Haber Merkezi)

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