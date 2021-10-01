Kaymakam Uyar, Bozarmut Köyü’nde çalışmaları inceledi
Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Bozarmut Köyü’nde incelemelerde bulundu.
Kargı 01.10.2021, 18:58
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Kaymakam Uyar beraberinde Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri ile birlikte Bozarmut Köyü’ne gitti. Köy Muhtarı Hasan Kaymaz ve köylüler tarafından karşılanan Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar köyde yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarından bilgiler alarak, yapımına devam edilen Horozoluğu isale hattında incelemelerde bulundu. (Haber Merkezi)
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